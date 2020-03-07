İdlib şehitlerinin adına gül fidanı diktiler - Son Dakika
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İdlib şehitlerinin adına gül fidanı diktiler

6 saat önce

Manisa KYK Muradiye Kız Yurdu öğrencileri İdlib'de rejim güçleri tarafından şehit edilen tüm Mehmeçiklerin adına yurt bahçesine birer gül fidanı dikilerek Fatiha okundu.

İdlib şehitlerinin adına gül fidanı diktiler, System.String[]

Manisa KYK Muradiye Kız Yurdu öğrencileri İdlib'de rejim güçleri tarafından şehit edilen tüm Mehmeçiklerin adına yurt bahçesine birer gül fidanı dikilerek Fatiha okundu.


Manisa Muradiye Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler İdlib'te rejim saldırısı sonucu kaybeden Mehmetçikler anısına 40 adet gül fidanı dikti. Dikilen her fidana şehitlerin ismi verilirken, bahçeyi çapalayıp fidan diken öğrenciler şehitleri saygıyla andı.


Muradiye Kız Yurdu Müdürü Mehtap Şirin, "Yurdumuzda gençlerimiz ve personelimizle birlikte İdlib'te şehit olan fidan gibi yiğit askerlerimiz anısına, 40 adet gül fidanı diktik. Her fidana bir şehidimizin adını verdik. Bu topraklarda yaşayabilmemiz için şehit olan kardeşlerimize fatiha okuyup fidanlarımıza cansuyu verdik." dedi.


Bahçeye yazılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kısaltması olan TSK harflerinin içine dikilen gül fidanlarının her birine şehit düşen Mehmetçiklerin isminin yazılı olduğu kartlar asıldı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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