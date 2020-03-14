İdlib şehitlerinin isimlerinin yazdığı fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin anısına Bilecik Valiliği, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu çam fidanları toprakla buluştu.



Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında yapılan fidan dikiminde; ülkenin dahili ve harici düşmanlarını yok etmek, vatanın birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere karşı verilen mücadele sırasında Idlib'de 36 şehidin verildiğini belirtti. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şöyle konuştu;



"Şehitlerimizin adlarını millet olarak ilelebet dimağımızda muhafaza edeceğiz. Hem de Bilecik olarak kutsal vatan toprağı üzerinde yaşatmak istiyoruz. Şehitlerimizin isimlerini bu fidanlarda yaşattığımız gibi burada emek sarf ederek bu fidanları toprakla buluşturan arkadaşlarımız da geleceklerine bir miras bırakmış olacaklar. Burada er olarak bulunanlara şunu ifade etmek isterim. Yemin törenlerinde babası veya dedesi burada askeri vatan hizmetini yapmış olanların bir araya geldiğini görüyoruz. Siz de belki yıllar sonra 20 yıl sonra sizin evlatlarınız da burada askerlik hizmetini ifa ederken geleceksiniz ve burada şu fidanı ben dikmiştim diyebileceksiniz. Burada dikili bir fidanınız olacak."



Tarımsal faaliyetler kapsamında ceviz fidanı ve çilek fidesini de toprakla buluşturduklarını belirten Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında birer bahçe tesis edeceklerini ifade etti.



Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da İdlib'te şehit olan askerlerin isimlerini yaşatmak için 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ile anlamlı bir çalışma yaptıklarını anlattı.



Yapılan duaların ardından Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile askerler, İdlib'de şehit olan askerlerin isimlerinin bulunduğu çam ağaçlarını, 60 adet aşılı ceviz fidanını ve 3 dekarlık alana da10 bin kök çileği, toprakla buluşturdu. - BİLECİK