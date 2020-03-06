İdlib şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı - Son Dakika

İdlib şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerin künyeleri Kızılcahamam'da bulunan Şehit Ağacı'na asıldı.

İdlib şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerin künyeleri Kızılcahamam'da bulunan Şehit Ağacı'na asıldı.

Geçtiğimiz günlerde şehit olan kahraman Mehmetçikler için Ankara Kızılcahamam'da "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, şehitlerin künyelerinin asılı olduğu Şehitler Ağacı'nda son buldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından yürüyüşe destek verenlere seslenen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Şehitlerimizi anarak onları unutmadığımızı göstermek istiyoruz" derken, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise, "Şehitler tepesi boş değil. Boş kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLER TEPESİ BUGÜNE KADAR HİÇ BOŞ DURMADI"

Amaçlarının şehitleri unutmayarak, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını göstermek olduğunu belirten Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Bugünkü yürüyüşümüzün amacı şehitlerimizi unutmadığımızı ve birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermekti. Sizler de bu yürüyüşle birlik ve beraberliğimizi göstermiş oldunuz. Öncelikle İdlib'deki ve bugüne kadar vatanı, milleti ve namusu için şehit olanları rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitler tepesi bugüne kadar hiç boş durmadı. Şehitler tepesi boş kalmış olsaydı Çanakkale Zaferi olmazdı. Şehitler tepesi boş kalsaydı 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde darbeciler başarılı olurdu. O şehitler tepesi olmasaydı bugün burada olamazdık. Biz de bugün şehitlerimizi anarak onları unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Şehitlerimizi unutan, şehitler tepesinin anlamını bilmeyen insanlara Rabbim fırsat vermesin" diye konuştu.

Yürüyüş sırasında şehit aileleri ve gazilerle beraber olduklarını dile getiren Kaymakam Can Aksoy ise, "Bugün burada herkesi birlik beraberlik içerisinde görmekten mutlu oldum. İdlib şehitlerimizle beraber tüm şehitlerimizi anmak için ilçemizde belirli dönemlerde buraya gelerek şehitlerimizi anıyoruz. Meydandan buraya yaptığımız yolculuk içerisinde şehit ailelerimizle, gazilerimizle beraberdik. İnşallah yeni nesil, bizim evlatlarımız da omuz omuza ülkemizi daha yüksek noktalara çıkarmak için bu yollardan geçecek. Şehitler tepesi boş değil, boş kalmayacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İdlib şehitlerinin künyeleri tek tek Şehit Ağacı'na asıldı.

(İHA)

Kızılcahamam, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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