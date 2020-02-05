İdlib sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika
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İdlib sınırına askeri sevkiyat

12 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve personel takviyesi yapıldı.

İdlib sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve personel takviyesi yapıldı.

Suriye rejiminin ele geçirmek için havadan ve karadan saldırı düzenlemesi ve binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelmesiyle gündeme gelen İdlib'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Türk'ün şehit olmasının ardından TSK tarafından bölgeye takviye yapılmasına devam ediliyor. Günlerdir yoğun şekilde takviye yapılan Suriye'nin İdlib kentine bugün de sevkiyat devam etti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çıkan aralarında zırhlı araç ile askeri personellerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Bir ambulansın da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den geçerek Hatay yönüne gitti. Öğle saatlerinde Hatay'a ulaşması beklenen konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçmesi bekleniyor. Konvoyda yer alan araç ve askeri personellerin TSK'nın İdlib'de mevcut 12 gözlem noktalarında konuşlandırılacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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