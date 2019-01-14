İdlib Sınırına Askeri Sevkıyat Sürüyor
42 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay
'a geldi. Türkiye
genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde zırhlı araçların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü
ilçesine ulaştı.
Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib
sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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