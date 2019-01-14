Son Dakika Haberleri: İdlib Sınırına Askeri Sevkıyat Sürüyor

İdlib Sınırına Askeri Sevkıyat Sürüyor

42 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi.

İdlib Sınırına Askeri Sevkıyat Sürüyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi.


Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde zırhlı araçların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine ulaştı.


Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Suriye, TSK, Hatay, İdlib, Güncel
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