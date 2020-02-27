İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı - Son Dakika
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İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı

7 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinden İdlib sınırında bulunan Hatay'a çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı.

İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinden İdlib sınırında bulunan Hatay'a çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çok sayıda tank, İdlib sınırında bulunan Hatay'a sevk edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırlara yüklenen tanklar, Şanlıurfa'dan geçerek otoban istikametine ilerledi. Tankların, Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu olan Hatay'a gittiği öğrenildi.

(İHA)

Suriye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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