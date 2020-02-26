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İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti
6 saat önce
Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi
Suriye ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.
Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:14
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