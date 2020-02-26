İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti

6 saat önce

Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi

İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Suriye ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.


Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

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Suriye, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:14 
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