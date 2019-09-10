İdlib'te ateşkes bozuldu mu? 10 günlük 'barışın' ardından hava saldırısı düzenlendi
16 dakika önce
Suriye’nin kuzeyinde İdlib ve çevresinde yaklaşık 10 gündür süren ateşkesin ardından bölgeye ilk kez hava saldırısı düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyinde İdlib ve çevresinde yaklaşık 10 gündür süren ateşkesin ardından bölgeye ilk kez hava saldırısı düzenlendi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Moskova'nın desteklediği Esad rejimine ait uçakların Cebel El Ekrad yakınlarındaki bölgeye iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:15
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde İş seyahatinde cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçiren çalışanın ailesine tazminat ödenecek