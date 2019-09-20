Son Dakika Haberleri: İdlib'te ateşkes talep eden tasarıya rusya ve çin'den veto
Son Dakika Dünya Haber

İdlib'te ateşkes talep eden tasarıya rusya ve çin'den veto

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan, İdlib'te ateşkes sağlanmasını ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi istenen tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

İdlib'te ateşkes talep eden tasarıya rusya ve çin'den veto, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan, İdlib'te ateşkes sağlanmasını ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi istenen tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye meselesini tartışmak için toplandı. Konseyde Kuveyt, Belçika ve Almanya tarafından sunulan "İdlib'te ateşkes sağlanması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi" tasarısı ile Çin ve Rusya tarafından karşı olarak sunulan ateşkesin "BMGK'nın terör listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamaması" tasarısı oylandı. İki tasarı da daimi üyelerin karşılıklı vetolarıyla reddedildi. Toplantı 3 buçuk saat sürerken, Rusya, Suriye meselesinde konseye gelen tasarılara karşı 13'üncü, Çin ise 7'inci veto hakkını kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İdlib, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ve Çin 3 ülkenin hazırladığı İdlib tasarısını veto etti
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz Evinde ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu, aşırı doz stereoid yüzünden hayatını kaybetmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'te ateşkes talep eden tasarıya rusya ve çin'den veto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]