Son Dakika Haberleri: İdlib'te bombalı motosiklet patladı: 4 yaralı
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İdlib'te bombalı motosiklet patladı: 4 yaralı

27 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İdlib'te bombalı motosiklet patladı: 4 yaralı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Suriye'nin İdlib kentinin merkezinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlama sonucu 4 kişi yaralandı, etrafındaki pek çok iş yeri zarar gördü. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralalılar arsında bir kız çocuğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:43 Kaynak: İHA
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