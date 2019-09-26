İdlib'te bombalı motosiklet patladı: 4 yaralı
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Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinin merkezinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlama sonucu 4 kişi yaralandı, etrafındaki pek çok iş yeri zarar gördü. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralalılar arsında bir kız çocuğunun durumunun ağır olduğu kaydedildi.
(İHA)
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