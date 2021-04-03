İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2 - Son Dakika

İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2

03.04.2021 22:53

TÜRK Kızılayı, kendi ülkelerinde göçmen durumuna düşen Suriyelilere İdlib'te yaptığı briket evlerin büyük bölümünü teslim etti.

TÜRK Kızılayı, kendi ülkelerinde göçmen durumuna düşen Suriyelilere İdlib'te yaptığı briket evlerin büyük bölümünü teslim etti.

Suriye iç savaşında göçmen duruma düşen aileler için Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan briket ev projesi kapsamında tamamlanan 748 ev ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Göçmenlerin çadırlardan kurtulması, korunaklı ve kalıcı barınaklarda yaşamasını amaçlayan projede yaklaşık 1300 briket ev yapılacak. İdlib'in Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde yapılan briket evlerin yanı sıra sağlık ocağı, oyun parkları, Türk Kızılay Sarmade Kompleksi de düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yanı sıra Kızılay yetkililer ve çok sayıda bağışçı da katıldı.

"SURİYE'NİN YARISI EVLERİNİ TERKETİMİŞ DURUMDA"

Açılış törenin de konuşan Kerem Kınık," 20 milyonluk Suriye'nin yarısı evlerini barklarını terk etmiş durumda. Her geçen gün bir önceki yıla göre daha da kötüleşen insanlık açısından sağlık açısından çökmüş olan bir toplumdan bir devletten bahsediyoruz. Bu çerçevede en kısa zamanda bu krize barışçıl bir çözüm ve bu insanlara da insani onurlu bir yaşam sağlayacak ateşkes ve barış temenni ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında şu ana kadar yapılan çalışmalardan da bahseden Kınık," Kızılay'ımızın organizasyonunda AFAD'ın koordinasyonunda büyük bir hamle olarak başlatılan İdlib'teki kalıcı barınma yerleşkelerinin bir durağını açıyoruz. Bu durakta Mashad Ruhin bölgesinde yaklaşık bin 300 evimiz olacak. Bu 1300 sıcak yuvanın 750 tanesi sahiplerine teslim ediliyor. 15 gün içerisinden de geri kalan 540 tanesi sahiplerine teslim edilecek. 1300 ev yaklaşık 7000 insana sıcak bir yuva olacak. Krizin başladığı günden bu yana kadar 11 yıldır Kızılay'ımız paydaşlarımız, uluslararası destekçilerimiz ve devletimizin açtığı imkanlarla Kızılay Suriye' nin içerisine 56 bin TIR insani yardım malzemesi gönderdi" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA BAŞLADI"

İdlib'te mülteci yoğunluğunun fazla olduğunu ve Suriye'nin dünyanın en büyük mülteci kamplarına ev sahipliği yaptığını anlatan Kınık, " 2 bine aşkın mülteci kampına ev sahipliği yapan Suriye'de en ağır yük İdlib tarafında. 1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor ve 3 milyon insanın büyük bir kısmı ihtiyaç sahibi. Burada gördüğünüz çocukların pek çoğu bu çadırlarda dünya geldi. Pek çok büyüğü çadırlarda vefat etti. Çadırlarda gençliğe adım attı, çadırlarda üşüdü çadırlarda ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sivil toplum örgütlerinin desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde Cumhurbaşkanımız şöyle bir talimat verdi. Bir kış günüydü zeytin ağaçlarının altında yağmurdaki balçıkta üşüyen bir çocuğun ailenin halini görünce bize talimat verdi. Bu insanlara bir koruma sağlayın bu insanlara bir koruma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın" diye konuştu. Kınık açılışı yapılan parklardan birinden çocuklarla oyun oynadı, sağlık ocağında hasta bir çocuğu muayene etti.

İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2
İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2
İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2
İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2

Kızılay, Suriye, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İDLİB'TE ÇADIRDA YAŞAYAN SURİYELİLERE KIZILAY'DAN BRİKET EV - 2 - Son Dakika


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