İdlib'te Gençler Karate Şampiyonası başladı - Son Dakika

- İdlib'te Gençler Karate Şampiyonası başladı
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gençler Karate Şampiyonası başladı.
Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan sivillere destek vermeye devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib kentinde Gençler Karate Şampiyonası düzenliyor. Şampiyonaya Suriyeli en az 10 farklı karate kulübü katılırken, 100 genç kıyasıya bir mücadele veriyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafında organize edilen şampiyona İdlib merkezinde bulunan Sarmada Olimpiyat Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:09 - Kaynak: İHA
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