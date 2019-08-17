Son Dakika Haberleri: İdlib'te hava saldırısı: 1'i çocuk, 7 ölü
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İdlib'te hava saldırısı: 1'i çocuk, 7 ölü

4 dakika önce

Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib kırsalında bulunan Deyr Şarki köyünü bombaladı.

İdlib'te hava saldırısı: 1'i çocuk, 7 ölü, System.String[]
Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib kırsalında bulunan Deyr Şarki köyünü bombaladı. Bombardımanda 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İdlib kırsalında bulunan Deyr Şarki kasabasına düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 1 çocuk ve 1 kadın da olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sahra Hastanelerine nakletti. - İDLİB
İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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