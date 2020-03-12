- İdlib'te hayat normale dönüyor- Stratejik öneme sahip M4 karayolu trafiğe açıldı- Ateşkes... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İdlib'te hayat normale dönüyor- Stratejik öneme sahip M4 karayolu trafiğe açıldı- Ateşkes... - Son Dakika

- İdlib'te hayat normale dönüyor- Stratejik öneme sahip M4 karayolu trafiğe açıldı- Ateşkes...

6 saat önce

- İdlib'te hayat normale dönüyor Stratejik öneme sahip M4 karayolu trafiğe açıldı Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İdlib ve çevresinde hayat yavaş yavaş canlanıyor Suriye'de Türkiye ve Rusya arasında yapılan geçici ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İdlib...

- İdlib'te hayat normale dönüyor

Stratejik öneme sahip M4 karayolu trafiğe açıldı

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İdlib ve çevresinde hayat yavaş yavaş canlanıyor

İDLİB - Suriye'de Türkiye ve Rusya arasında yapılan geçici ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İdlib ve çevresinde yaşayan halk arasında hayati faaliyetler yavaş yavaş başlıyor.

Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bombaladığı İdlib'te yaşayanlar sokağa çıkmaya başladı. Suriye ordusuna ait savaş uçakları ile helikopterlerin harabeye çevirdiği onlarca semtte, geçici ateşkesin ardından sokaklarda az da olsa hareketlilik gözleniyor. Geçici ateşkes anlaşmasının 5 Mart'ta yürürlüğe girmesiyle İdlib ve çevresinde esnaf iş yerlerini açmaya, sokaklarda tezgahlarını kurmaya başladı. Harabeye dönmüş evlerin önünde sebze ve meyve tezgahlarını açanlar, trafiğe çıkan arabalar, sokakta kahve ve yiyecek satan seyyar satıcılar, İdlib'te günlük yaşamdaki canlanmayı yansıtıyor.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden seyyar satıcı Tevfik Molla, "Ateşkesin olmasından memnunuz. İnşallah bu devam eder artık insanlar evlerine dönsün" dedi. İdlib'de yıllardır seyyar satıcılık yaptığını belirten Zekeriya İsmail, "Şu an kentte her şey normale döndü ve dükkanlarımız açıldı. Vatandaşlar sokağa çıktı, tabi ateşkesten dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz. İnşallah rejim bu anlaşmayı bozmazsa bizlerde hayata kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.

Öte yandan 15 Mart'ta Türkiye ve Rusya birlikte devriye gerçekleştirmesi beklenirken, Moskova'daki 6 saatlik zirvede haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı M4 karayolu hattında ise güvenli koridor ve ortak devriye kararı çıkmasının ardından ise yolun trafiğe açıldığı gözlendi.

- İdlib'te hayat normale dönüyor- Stratejik öneme sahip M4 karayolu trafiğe açıldı- Ateşkes...

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
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