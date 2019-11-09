Son Dakika Haberleri: İdlib'te HTŞ protesto edildi
Son Dakika Güncel İdlib'te HTŞ protesto edildi

İdlib'te HTŞ protesto edildi

7 saat önce

İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti.

İdlib halkı, Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam'ın İdlib'ten çıkmasını istiyor.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ'nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti.

(İHA)

İdlib'te HTŞ protesto edildi

İdlib, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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