İdlib'te HTŞ protesto edildi
7 saat önce
İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
İdlib halkı, Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam'ın İdlib'ten çıkmasını istiyor.
Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ'nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti.
(İHA)
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