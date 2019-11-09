Son Dakika Haberleri: - İdlib'te Htş Protesto Edildi
Son Dakika Güncel - İdlib'te Htş Protesto Edildi

- İdlib'te Htş Protesto Edildi

7 saat önce

- İdlib'te HTŞ protesto edildiİDLİB - İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam örgütünü protesto etti.

- İdlib'te HTŞ protesto edildi

İDLİB - İdlib halkı, Heyet Tahrir eş- Şam örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam'ın İdlib'ten çıkmasını istiyor.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ'nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti.

- İdlib'te Htş Protesto Edildi

İdlib, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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