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İdlib'te htş'ye protesto

7 saat önce

İdlib'te sivil halk, İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) protesto ederek, aleyhinde slogan attı.

İdlib'te sivil halk, İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir el- Şam'ı (HTŞ) protesto ederek, aleyhinde slogan attı.

HTŞ'nin, İdlib'in kuzeybatısındaki Kafar Takharim köyünü kuşatmasının ardından, İdlib'te yürüyüş yapan bir grup sivil köylülere destek için HTŞ'yi protesto etti.

İdlib'te htş'ye protesto

İdlib, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
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