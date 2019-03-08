İdlib'te İlk Devriye Faaliyeti Tamamladı
51 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri
, Türkiye
, Rusya
ve İran
'ın katıldığı Soçi
Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladı" denildi.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:49 Kaynak: DHA
Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu
Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı
Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı
Bakan Dönmez: 19 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Tespit Ettik