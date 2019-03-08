Son Dakika Haberleri: İdlib'te İlk Devriye Faaliyeti Tamamladı

İdlib'te İlk Devriye Faaliyeti Tamamladı

51 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

İdlib'te İlk Devriye Faaliyeti Tamamladı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1'inci milli devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

Türk Silahlı KuvvetleriTürkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladı" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:49 Kaynak: DHA

TSK, İdlib, Güncel
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