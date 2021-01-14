- İdlib'te kadın kurs merkezlerinde Türkçe öğretiliyor - Son Dakika

- İdlib'te kadın kurs merkezlerinde Türkçe öğretiliyor

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde açılan kurs merkezleri Türkçe dil kursunu veriyor. Kadınlara yönelik açılan kurs merkezine başvurular artıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde kadın farklı alanlarda eğitim veren kurs merkezleri, Türkçe eğitim imkanı da sunuyor. İdlib'te yaşayan kadınlara yönelik eğitim vermek amacıyla kurulan AL İrade Kurs Merkezi'nde verilen Türkçe derslerine başvurular artıyor. Türkçe öğrenmek isteyen kadınların sayısında artış gözlemlenirken, pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında sınıflardaki öğrenci sayılarına sınırlama getirildi.

Eğitim merkezinde çalışan Houria Al-Hussein, kadınlara verilen öneme dikkat çekerek, "Kadınların Suriye toplumu içinde daha iyi iletişim kurabilmesi için Türkçe dersleri vermeye başladık. Çünkü terörden arındırılan bölgelerde Türkçe daha fazla kullanılıyor. Türkçe derslerine katılmak isteyen kadınların sayısının yüksek olması kursların ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ailelerin maddi durumu nedeniyle kurslar ücretsiz veriliyor" sözlerini kullandı.

Türkçe dersleri Türkiye'de eğitim görmüş Suriyeliler tarafından veriliyor. Eğitim merkezindeki Türkçe ders veren öğretmenlerden biri olan Nour Taleb, "Türkçe çok önemli bir dil. Özel okullarda da öğretiliyor. Çok sayıda Suriyeli Türkçe öğrenmek istiyor. Türkiye'ye giden Suriyeliler, Türkçe öğrenip Suriye'ye döndüklerinde günlük hayatta artık Türkçeyi kullanmaya başladı. Böylece Türkçe, Suriye toplumda yaygın bir dil oldu. Her yaştan kadınlar Türkçe öğreniyor. Buraya gelenler Türkçe öğrenmek için çok çabalıyorlar ve isteyerek geliyorlar. Dersleri ciddiyetle dinliyorlar"" İfadelerini kullandı.