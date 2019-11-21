Son Dakika Haberleri: İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı
Son Dakika Güncel İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı - Son Dakika

İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı

6 saat önce

İran destekli terörist grupların dün akşam İdlib'deki Kah kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı, System.String[]

İran destekli terörist grupların dün akşam İdlib'deki Kah kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, dün akşam İdlib'deki Kah kampına saldırı düzenledi. Suriye gözlemevi, İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah kampına düzenlediği saldırıda ölü sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 8 çocuk ve 6 kadının bulunduğu kaydedildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriye, İdlib, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, salon buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]