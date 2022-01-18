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İdlib'te masum siviller yine hedefte - Son Dakika

İdlib'te masum siviller yine hedefte

18.01.2022 10:16
İdlib'te masum siviller yine hedefte

Bölge kaynaklarınca, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bulunan Macelliyah bölgesine Rus savaş uçaklarının hava saldırısı yaptığı, saldırıda 8 uçak bombası kullanıldığı bildirildi.

Bölge kaynaklarınca, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bulunan Macelliyah bölgesine Rus savaş uçaklarının hava saldırısı yaptığı, saldırıda 8 uçak bombası kullanıldığı bildirildi.

Bölge kaynakları, muhaliflere ait uçak gözlemevine göre saldırının Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçakları tarafından yapıldığının tespit edildiğini kaydetti. Kaynaklar ayrıca, 5 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar toplamda 314 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtti. - ANKARA

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Hava Saldırısı, Savaş, İdlib, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İdlib'te masum siviller yine hedefte - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdlib'te masum siviller yine hedefte - Son Dakika
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