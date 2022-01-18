İdlib'te masum siviller yine hedefte - Son Dakika

Bölge kaynaklarınca, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bulunan Macelliyah bölgesine Rus savaş uçaklarının hava saldırısı yaptığı, saldırıda 8 uçak bombası kullanıldığı bildirildi.

Bölge kaynakları, muhaliflere ait uçak gözlemevine göre saldırının Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçakları tarafından yapıldığının tespit edildiğini kaydetti. Kaynaklar ayrıca, 5 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar toplamda 314 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtti. - ANKARA