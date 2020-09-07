- İdlib'te mayın patlaması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

- İdlib'te mayın patlaması: 1 ölü, 1 yaralı
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde mayın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalında bulunan El-Bara kasabasında mayın patladı. Patlama sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:40 - Kaynak: İHA
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