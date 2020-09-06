İdlib'te mülteci kampında yangın: 3 ölü - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde mülteci kampında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Barişa köyünde yer alan Kafranoran kampında tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu 1 ila 6 yaş arasındaki 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Yangında birkaç çadırın da kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:21 - Kaynak: İHA
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