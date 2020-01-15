İdlib'te ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 68'e yükseldiği bildirildi.



Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi. Yaralı sayısının da 68'e ulaştığı açıklandı.



Saldırılar nedeniyle bölgede büyük yıkım meydana geldiği belirtilirken, enkaz altında kalanları çıkarmak için sivil savunma ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İDLİB