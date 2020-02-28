Son Dakika › Güncel › İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (1) - Son Dakika
İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (1)
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.
İdlip'ten gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.
Son Dakika TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı