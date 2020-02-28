İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (1) - Son Dakika

İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (1)

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlip'ten gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.

İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (1)

İdlib, İdlip, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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Son Dakika

TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu
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