İdlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması - Son Dakika
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İdlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler, sağlık taramasından geçirildi.

İdlib'te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler, sağlık taramasından geçirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca, Türkiye sınırına yakın Harbenuş Kampı'na sığınan Suriyelilere sağlık taraması yapıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını söyledi. Göç yolundan gelen sivillere yönelik sağlık çalışmalarının devam edeceğini belirten Tosun, "Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda sağlandı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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