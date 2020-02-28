İdlib'te şehit olan 33 asker için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'te şehit olan 33 asker için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

İdlib'te şehit olan 33 asker için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib'te şehit olan 33 asker için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Sakarya Üniversitesi Kampüs Caminde Cuma namazı sonrası, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. - SAKARYA

Sakarya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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