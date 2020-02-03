İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi - Son Dakika

Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi.

Suriye 'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay 'a getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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