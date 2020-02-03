İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi - Son Dakika

İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi

17 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.

İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.


Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.


Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi.


Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Suriye, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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