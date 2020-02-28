İdlib'te şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün ailesine acı haber verildi. - Son Dakika

İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin, Suçatı köyünde yaşayan babası Ramazan Öğütcü'ye yetkililer şehadet haberini verdi.

Dört çocuk babası Öğütcü, oğluyla 3 gün önce telefonda görüştüğünü belirterek, "Bana dedi ki 'Baba üzerimize yağmur yağıyor, ateşin içindeyiz.' Sonra da bir daha haber alamadık. Bir kardeşi de Kayseri'de asker. Ne yapalım Allah'ın emridir, başımızın üstünedir. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin dayısı Turan Yaprak da yeğeninin 3 yıllık asker olduğunu ve 4 ay önce nişanlandığını, nişanlısının Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi.

Yaprak, "Şehitlerimize Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." dedi.