İdlib'te sığınmacıların kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika

Sivil Savunma Ekiplerinin, hızlı bir şekilde yangına müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, kampın geri kalanına sıçraması engellendi.

Suriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyü yakınlarındaki sığınmacıların kaldığı Al-Barakah çadır kampında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çadırda yemek yapıldığı sırada çıkmış olabileceğini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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