- İdlib'te sivillerden rejim karşıtı protesto - Son Dakika

- İdlib'te sivillerden rejim karşıtı protesto

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi. İdlib'te yaşayan siviller, Esad rejimi ve PKK/ YPG terör örgütlerine karşı düzenlendiği protestoda TSK'yı desteklediklerini vurguladı.

Suriye'nin İdlib kentinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi. İdlib'in Cisr eş-Şuğur ilçesinde başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Siviller, Esad rejimi ve terör örgütleri halka saldırırken Türk Silahlı Kuvvetleri Suriyelilere hep yardım ettiğini dile getirdi. Türk bayrakları ve özgür Suriye bayrakları açan siviller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı. Bölge halkı, Türkiye olmasaydı Suriyelilerin durumunun daha da kötü olabileceğini ifade etti. İdlib halkı, uluslararası aktörelere seslenerek Türkiye tarafından yapılan yardımlara ciddi bir destek göstermeye çağırdı. Halk, Esad rejimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybederken Suriyelilerin defalarca yerinden edildiğini söyledi.

İdlib halkı, Esad'ın ve terör örgütlerinin saldırılarını durdurmasını talep ederek, terk ettikleri evlere dönmek istediklerini açıkladı.