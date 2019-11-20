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İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.
Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü. - İDLİB
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