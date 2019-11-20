Son Dakika Haberleri: İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü - Son Dakika

İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.


Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.


Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rus turistler, Suriye'ye tatil için rezervasyon yapıyor
Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 04:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]