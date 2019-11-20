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İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: Ez az 10 ölü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: Ez az 10 ölü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.

Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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