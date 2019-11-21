Son Dakika Haberleri: - İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
Son Dakika Güncel - İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü - Son Dakika

- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

6 saat önce

- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölüİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.

Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.

- İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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