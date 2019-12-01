Son Dakika Haberleri: İdlib'te son ayların en yoğun çatışmalarında her iki taraftan 69 kişi hayatını kaybetti
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İdlib'te son ayların en yoğun çatışmalarında her iki taraftan 69 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Ağustos sonunda devreye giren ateşkes'ten bu yana görülen en şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman iki ateş arasında kalan köylülerin daha güvenli bölgelere kaçtığını belirtti

İdlib'te son ayların en yoğun çatışmalarında her iki taraftan 69 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İdlib'de Rusya destekli Suriye ordusu ve silahlı muhalif güçler arasında son iki günde meydana gelen çatışmalarda her iki taraftan 69 kişi hayatını kaybetti. Bunların an azından 36'sının rejim güçlerinden olduğu belirtildi.


Ağustos sonunda devreye giren ateşkesten bu yana görülen en şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman iki ateş arasında kalan köylülerin daha güvenli bölgelere kaçtığını belirtti.

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Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:28 
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