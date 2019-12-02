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İdlib'te son ayların en yoğun çatışmalarında her iki taraftan 69 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Ağustos sonunda devreye giren ateşkes'ten bu yana görülen en şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman iki ateş arasında kalan köylülerin daha güvenli bölgelere kaçtığını belirtti
İdlib'de Rusya destekli Suriye ordusu ve silahlı muhalif güçler arasında son iki günde meydana gelen çatışmalarda her iki taraftan 69 kişi hayatını kaybetti. Bunların an azından 36'sının rejim güçlerinden olduğu belirtildi.
Ağustos sonunda devreye giren ateşkesten bu yana görülen en şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman iki ateş arasında kalan köylülerin daha güvenli bölgelere kaçtığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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