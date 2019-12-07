İdlib'te Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırılarında 8'i çocuk en az 20 sivil hayatını kaybetti

Suriye ordusu ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib'te ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivil yaşamını yitirdi.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile el-Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine düzenlediği hava saldırılarında en az 13 sivil hayatını kaybetti.