İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi - Son Dakika Dünya

İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi

6 saat önce

İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi

İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi, System.String[]

İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi.


Suriye resmi haber ajansı ise vurulan aracın Türkiye'ye ait bir İHA olduğunu bildirdi.

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Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:52 
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