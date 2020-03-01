İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi

İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi, SANA Türk İHA'sı dedi

İdlib'te Suriye ordusuna ait jet uçağının vurulduğu iddia edildi.

Suriye resmi haber ajansı ise vurulan aracın Türkiye'ye ait bir İHA olduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

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