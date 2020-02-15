İdlib'te Türk askerine destek gösterisi - Son Dakika
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İdlib'te Türk askerine destek gösterisi

28 dakika önce

İdlib ve Halep'te binlerce Suriyeli, Türk askerine destek olmak için gösteri yaptıSuriye'nin kuzeyinde bulunun İdlib ve Halep'in çeşitli yerlerinde, Esad rejimiyle çarpışan Türk askerine destek olma amacıyla gösteri düzenlendi.

İdlib ve Halep'te binlerce Suriyeli, Türk askerine destek olmak için gösteri yaptı

Suriye'nin kuzeyinde bulunun İdlib ve Halep'in çeşitli yerlerinde, Esad rejimiyle çarpışan Türk askerine destek olma amacıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler, İdlib'in merkezinde, Al-Dana, Sarmada, Kafr Takharim, Ma'rat Misrin bölgelerinde ve Al-Bab ve Azez'de bir araya gelerek, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdılar. Ellerinde "Rejim gücüne karşı hep birlikte savaşıyoruz", "Özgür bölgeye hoş geldiniz Türk kardeşlerimiz", "Sivillerin korunmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar atarken, düzenlenen saldırıları kınadılar.

Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.

(Muhammed Rabah/İHA)

İdlib'te Türk askerine destek gösterisi

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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