İDLİB'TE ÜŞÜRKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKAN ÇOCUĞA YARDIM ELİ - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ İDLİB'teki mülteci kampında üşürken çekilen videosu yürek burkan çocuğa yardım eli uzandı. Türkiye'den bölgeye giden bir yardım derneği üyeleri çocuğa bot ve mont hediye etti.

Suriye'deki iç savaştan dolayı ailesiyle İdlib'teki kampa sığınan mülteci soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgedeki şartlardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Buradaki kampta kalan bir çocuğun üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu. Titreyen çocuğa Türkiye'den gelen bir yardım kuruluşu üyeleri bot ve mont hediye etti. Yardım kuruluşu üyeleri ayrıca kampta kalan diğer, çocuk, kadın ve yaşlılara da giyecek ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.

Üşüyen çocuğun görüntülerini çeken yardım kuruluşu üyesi Safiye Urluca, çadırların içlerinin de dışlarından çok farklı olmadığını kaydetti. Safiye Urluca, "Kamyondan malzemeler inerken çocuklar tabi çok aceleci davrandı. Kısa bir süre bu şeye şahit olmuş olduk hepimiz. Zaten video 14-15 saniyelik. Dolayısıyla biz zaten hemen giydirdik. Hemen kamyondan bedenlerine göre ayırıp hemen giydirmek zorunda kaldık çocukları. Oradaki olay tabi çok daha dramatik." dedi Suriye'de zor şartlarda bulunan mültecilere yardımlarını ulaştırdıklarını anlatan Selman Urluca, İdlib'e yoğun göç olduğunu belitti.

"YAŞLILARIN, KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN DURUMU ÇOK KRİTİK"

Rejim saldırıları nedeniyle her geçen gün göç sayısının arttığını ifade eden Selam Urluca ise, "Ailelerin özellikle yaşlıların, kadınların ve çocukların durumu çok kritik. En son gidişimizde çocuklara bot, mont ve ailelere erzak dağıttık. Çocuklara bot ve mont dağıtacağımız zaman birden kar yağmaya başladı. Rüzgarla birlikte çocuklar birden titremeye başladı. Bu yayınlanan görüntüde oradan ablamın çekmiş olduğu görüntü. İnşallah bir an evvel Suriye'deki bu durumlar biter çocuklar, kadınlar bu mazlumluktan kurtulurlar." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Üşüyen çocuk

-Kamp alanından görüntü

-Bot giyen çocuklar

-Yaşlı kadının yardıma gelene sarılması

-Röportaj

-Genel ve detay