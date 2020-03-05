İdlib'te yaralanan asker, şehit silah arkadaşları için okutulan mevlide katıldı - Son Dakika

Bozüyük ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından İdlib'de şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mevlit programına, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz de katıldı.

İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay ve şehit ailelerinin de yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Dernek Başkanı İsmail Topal, yaptığı açıklamada, vatan için ter döken askerlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir zaman diliminden geçtiğini vurgulayan Topal, "Bahar Kalkanı ve sınırımız ötesinde nerede Mehmetçiğimiz varsa Allah onlara güç kuvvet versin, esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Programımızda yer alan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.