İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika Dünya

İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız

31 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırının ardından ABD'den bir destek mesajı daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de Suriye ordusuna karşı askeri eylemlerini desteklediğini ifade etti.

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya'nın desteklediği Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 asker ve 3 sivil personelimiz şehit olmuştu. Esed rejiminin saldırısına misliyle karşılık verilirken, ABD'den Türkiye'ye bir destek mesajı daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Washington'ın Türkiye'nin İdlib vilayetinde Suriye ordusuna karşı askeri eylemlerini desteklediğini, bunları kendini savunma eylemi olarak gördüğünü söyledi.

"BU BARBAR SALDIRILAR SONA ERMELİ"

Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın attığı adımlar ateşkesin sağlanmasını doğrudan engellediğini belirten Pompeo, "Bu barbar saldırılar sona ermeli, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca barış yeniden tesis edilmelidir" dedi.

Pompeo açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN YANINDA DURUYORUZ"

"ABD olarak, İdlib'i de kapsayan ateşkes dahil olmak üzere, BM kararının tüm maddelerini uygulayana kadar Esed rejiminin uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için tüm çabayı göstereceğiz

NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz, Türkiye'nin haklı kendini savunma eylemlerini tamamen destekliyoruz"

"TÜRKİYE'NİN KENDİNİ SAVUNMA EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, dün yaptığı açıklamada, "Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:44 
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