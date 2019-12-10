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İdlib'teki kampları sel vurdu

6 saat önce

İdlib çevresinde bulunan Sarmada, El-Sarut, Binnish, Kah, Atme mülteci kampları, şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altına kaldı.

İdlib'teki kampları sel vurdu, System.String[]

İdlib çevresinde bulunan Sarmada, El-Sarut, Binnish, Kah, Atme mülteci kampları, şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altına kaldı.


Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Sarmada, El-Sarut, Binnish, Kah, Atme, mülteci kampları sular altında kaldı. Kış mevsiminin gelmesiyle endişeye kapıldıklarını endişelenen kampta yaşayanlar, şiddetli yağışlar sonucu sel sularının kamplarını vurmasının ardından yetkililere seslendi. Kamp sakinleri, insani yardım kuruluşlarına ve yerel meclislere kış aylarının başlaması nedeniyle koşulların kötüleştiği için yardım çağrısında bulunarak ilaç ve ısıtma sistemi talep etti.


Terör örgütü PKK/ YPG'den kaçarak kampa sığınan siviller, çadırlarının ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Elektik ve içme suyu olmayan kampta yaşayan siviller olumsuz hava koşulları öncesinde hem kendileri hem de çocukları için yardım bekliyor. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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