İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi - GAZİANTEP - Son Dakika

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İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi - GAZİANTEP
6 saat önce
İdlib'te rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışında şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in memleketi Gaziantep'teki ailesine haber verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:43 Kaynak: AA
İdlib'te rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışında şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in memleketi Gaziantep'teki ailesine haber verildi.
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