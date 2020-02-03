İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi - GAZİANTEP - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi - GAZİANTEP - Son Dakika

İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi - GAZİANTEP

6 saat önce

İdlib'te rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışında şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in memleketi Gaziantep'teki ailesine haber verildi.

İdlib'te rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışında şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in memleketi Gaziantep'teki ailesine haber verildi.

İdlib'teki şehitler - Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi - GAZİANTEP

İdlib, Özler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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