İdlib'ten acı haber: 2 şehit - Son Dakika

İdlib'ten acı haber: 2 şehit
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MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir."
(İHA)
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