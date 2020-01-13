İdlib'ten Afrin'e göç eden sivillere gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'ten Afrin'e göç eden sivillere gıda yardımı - Son Dakika

İdlib'ten Afrin'e göç eden sivillere gıda yardımı

6 saat önce

Saldırılar nedeniyle Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından Afrin ilçesine göç eden sivillere insani yardım malzemesi dağıtıldı.

İdlib'ten Afrin'e göç eden sivillere gıda yardımı, System.String[]

Saldırılar nedeniyle Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından Afrin ilçesine göç eden sivillere insani yardım malzemesi dağıtıldı.


Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle 20 Aralık 2019'dan bu yana Afrin'e göç eden 2 bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, soba ve yakacak gibi insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.


Vakfın Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivillerin yanlarında olmayı sürdürdüklerini söyledi.


Tahiroğlu, İdlib'in güneyinden göç eden sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Kasım 2019'un başından bu yana yaklaşık 400 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı İdlib'in kuzeyine gelirken Afrin ile Azez ve çevresindeki bölgelere de sığınanlar oldu. Göç eden tüm mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi. - HATAY

Suriye, Afrin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
20:42 GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ - Son Dakika
20:42 Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde - Son Dakika
20:42 Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
20:40 Jandarma trafik timlerinden Beypazarı'nda denetim - Son Dakika
20:38 Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 20:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'ten Afrin'e göç eden sivillere gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]