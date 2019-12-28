İdlib'ten Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine büyük kaçış sürüyor - Son Dakika
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İdlib'ten Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine büyük kaçış sürüyor

6 saat önce

İdlib kentinin güney kırsalına Esad rejimi tarafından yapılan bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller güvenli bölge Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Azez, Elbab, Afrin ve Cerablus'a göç etmeye devam ediyor.

İdlib'ten Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesine büyük kaçış sürüyor, System.String[]

İdlib kentinin güney kırsalına Esad rejimi tarafından yapılan bombardımanlardan kaçmak zorunda kalan siviller güvenli bölge Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Azez, Elbab, Afrin ve Cerablus'a göç etmeye devam ediyor.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'ten güvenli bölgelere gelen sivil insanlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kilis'in karşısında bulunan Azez, Elbab, Afrin bölgeleri ile Cerabulus bölgelerini Suriyelilerin gelişleri sürüyor.


Son 10 günde 130 binden fazla sivil insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Suriye İHH Babuselam sorumlusu Hasan Aksoy, "Esed ve Rusya'nın artan saldırılarından dolayı sivil insanlar, güvenli bölgelere doğru göç ediyorlar. Son on günde Azez, Elbab, Afrin ve Cerablus bölgelerine yaklaşık 4 bin aile göç etti. Kış ayında zorunlu göçe maruz kalan ailelere acil yardım paketi, battaniye, soba, gıda kolisi ve yatak sünger dağıtımına devam ediyoruz. Azez kent merkezin girişinde kurulan acil yardım noktasında İdlibli aileleri tespit edip, yardımları ulaştırıyoruz" dedi.


Aksoy, "Gidecek yerleri olmayan ailelere çadır veriyoruz ya da boş evlere yerleştiriyoruz. Şu an her bir evde 5-6 aile birlikte yaşamak zorunda. İdlib'teki saldırılarda eşyalarını kaybeden ailelere, elimizdeki imkanlar dahilinde dağıtımlar gerçekleştiriyoruz. Fakat imkanlarımız kısıtlı. Bu ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye acil olarak insani yardım malzemelerinin ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Fırat, İdlib, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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