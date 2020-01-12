İdlib'ten göç eden siviller için 6 TIR insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'ten göç eden siviller için 6 TIR insani yardım - Son Dakika

İdlib'ten göç eden siviller için 6 TIR insani yardım

6 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, saldırılar nedeniyle İdlib'ten göç ederek güvenli bölgelere yerleşen siviller için Türk Kızılayı aracılığıyla 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

İdlib'ten göç eden siviller için 6 TIR insani yardım, System.String[]

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, saldırılar nedeniyle İdlib'ten göç ederek güvenli bölgelere yerleşen siviller için Türk Kızılayı aracılığıyla 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

İdlib'te rejim güçlerinin sivillere yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırı yakınına göç den sivillere, gıda, giyim ve barınma yardımlarını Türk Kızılayı aracılığıyla ulaştırdıklarını aktaran İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Turan Koçer, hafta içinde Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve Malatya'dan TIR'ların yola çıktığını kaydetti.

Geçen yılın Kasım ayı başından bu yana rejim güçlerinin saldırılarından dolayı Türkiye sınırı yakınına göç eden sivillerin sayısının 380 bine ulaştığını vurgulayan Koçer, "Yaşanan büyük göçün ardından sınır bölgelerinde yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize bağışçılarımızın desteği ile oluşturduğumuz 6 TIR acil yardım malzemesini dağıtacağız. Ekiplerimizin bölgelerde yaptıkları inceleme sonucu belirlediğimiz acil yardım malzemelerine göre hazırlanan TIR'larda 3 bin 693 battaniye, bin 440 adet gıda kolisi, 4 bin 183 adet ayakkabı, 950 adet sabun, 850 paket bebek bezi, 21 bin 185 adet kıyafet bulunuyor" dedi.

TEMENNİMİZ SAVAŞ SONA ERSİN

Dernek olarak uzun yıllardır devam eden Suriye savaşında halkın yaşadığı zulme karşı bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla birçok proje oluşturarak destek verdiklerini söyleyen Koçer şöyle konuştu:

"Temennimiz bölgedeki savaşın bir an evvel sona ermesi ve insanların onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi yönündedir. Yaşanan zulme karşı bu güne kadar yaptığımız çalışmalarla birlikte bu günden sonra da bağışçılarımızın desteği ile mücadele etmeye ve sivillere yönelik iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından TIR'lar dualarla Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı aşarak Suriye'ye geçti.


Reyhanlı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:52 Kaynak: DHA
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