İdlib'ten kaçan göçmenler, eve dönüşü gözlüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'ten kaçan göçmenler, eve dönüşü gözlüyor - Son Dakika

İdlib'ten kaçan göçmenler, eve dönüşü gözlüyor

6 saat önce

İdlib'ten kaçan göçmenler, eve dönüşü gözlüyorİdlib'den kaçanlar, eve dönüşü bekliyorSURİYE'den Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçıp Türkiye sınırına gelenler, ağır kış şartları altında hayatlarını sürdürüyor.

İdlib'ten kaçan göçmenler, eve dönüşü gözlüyor

İdlib'den kaçanlar, eve dönüşü bekliyor

SURİYE'den Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçıp Türkiye sınırına gelenler, ağır kış şartları altında hayatlarını sürdürüyor. Savaşın sona ermesini umut eden bölge halkı, evlerine dönecekleri günleri bekliyor.

Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları sonucunda Türkiye sınır hattına kaçışlar sürüyor. İdlib kenti Kefer Luşin bölgesi çevresinde konuşlanan bölge halkı, zaman zaman şu altında kalan çadırlarda yaşam şartlarının ağırlaştığını, savaşın bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini belirtti. Su birikintilerinin arasındaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilerden ısınma imkanı bulamayanlar battaniyeye sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyor. İsmini açıklamak isteyen yaşlı bir kadın, "Şu halimize bakın. İçtiğimiz şu kötü, halimiz iyi değil. Sobamız bile yok. Allah'a dua ediyoruz. Çamaşır yıkamaya yetişemiyoruz. Çocukların sürekli elbiseleri kirleniyor. Çevredeki sular bizi mahvetti. Çadırlarımız sular içerisinde" dedi.

'OYUN OYNAYAMIYORUZ'

Çamur ve sular altındaki oyun oynayamadıklarını anlatan Halepli Ahmed Sadden Ramazan (10), "Okulumuz yok, camimiz yok. Ekmeğimiz yok. Okula gidemiyoruz. Okul istiyoruz, cami istiyoruz. Yardım istiyoruz" diye konuştu.

ÇADIRLAR ARASINDA SEYYAR SATICI

Savaşın gölgesinde çadır kentlerde her türlü zorlu şartlara rağmen yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, bulundukları yerlerdeki hayatı kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye'den gelen yardımların yanı sıra kendi imkanları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Seyyar satıcılar, çadırların arasında bağırarak sebze satıyor.

İdlib'ten kaçan göçmenler, eve dönüşü gözlüyor

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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